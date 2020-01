Stadtbibliothek Dormagen : Ex-„Tatort“-Kommisar liest aus seinem neuen Buch

Dormagen Die Stadtbibliothek hat bald einen Fernseh-Star zu Gast. Schauspieler Andreas Hoppe, der 22 Jahre lang in der Krimi-Reihe „Tatort“ den Kommissar Mario Kopper von der Ludwigshafener Polizei spielte, liest am 14. Februar um 20 Uhr aus seinem neuen Buch „Die Hoffnung und der Wolf“.

In seinem Werk beschäftigt sich der Schauspieler mit den Fragen, ob die Angst vor Wölfen berechtigt ist, ob die Tiere uns Menschen schaden oder ob wir den Wölfen in Deutschland wieder eine Heimat geben sollen. Für die Recherche ist Hoppe unter anderem mit einem Wolfsforscher, einem Schäfer und einer Geoökologin dem Thema auf den Grund gegangen. Er trifft Gegner und Tierschützer und spricht mit ihnen über Wölfe.

Andreas Hoppe ist ein bekannter Schauspieler aus Film und Fernsehen. Er spielte in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen mit. Seine Karriere begann er allerdings auf verschiedenen deutschen Bühnen im Theater. Schon vor über zehn Jahren machte er sich auch als Schriftsteller einen Namen: 2009 erschien sein erstes Buch „Allein unter Gurken“ in Zusammenarbeit mit seiner Kollegin Jaqueline Roussety.

Seit vielen Jahren engagiert sich Hoppe zudem für Ökologie, Umwelt, Ethik und Fragen des Tierschutzes. Er ist deutschlandweit mit Lesungen unterwegs sowie gern gesehener Gast bei Veranstaltungen und Fernsehsendungen. Seit Jahren ist er Pate beim Naturvision Filmfest in Ludwigsburg und wirkte in Filmdokumentationen mit. Außerdem arbeitete er mit NGOs zusammen wie dem Nabu, WWF, WDCS und Vier Pfoten.

Eintrittskarten gibt es für zehn Euro im Vorverkauf und an der Abendkasse in der Stadtbibliothek Dormagen, Marktplatz 1, telefonisch unter 02133 257 212, oder per E-Mail an bib@stadt-dormagen.de