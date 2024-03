Stadtbibliothek Dormagen Eine ganze Tüte Medien für kleines Geld

Doch welche Bücher und DVDs kommen eigentlich in die prall gefüllten Trödel-Regale? „Da haben wir ein klares Konzept. Bei den Reiseführern schauen wir, dass wir immer auf dem aktuellen Stand bleiben und die neuesten Werke vorhanden haben. Doch auch die alten, vielleicht teilweise überholten Reiseführer, beinhalten sicherlich noch hilfreiche Tipps – diese landen dann auf dem Trödel“, erklärt Fleckenstein. Auch eine Auswahl an Kinderbücher gibt es. „Die sind durch die intensive Nutzung manchmal etwas abgegriffen, daher geben wir sie in diesen Fällen dann gerne ab.“ Bei Romanen und beispielweise Fantasy-Büchern setzt das Team der Stadtbibliothek jedoch auf knallharte Fakten und Zahlen: „Alles, was zwei Jahre nicht ausgeliehen wurde, steht zum Verkauf. Außer natürlich Klassiker, die bleiben selbstverständlich.“ Und die DVDs? „Da gehen wir einfach mit dem Wandel der Zeit. Wir haben mittlerweile ja auch unser Video-Streaming-Angebot, daher trennen wir uns nach und nach von mehr DVDs.“