Kultureinrichtung : Stadtbibliothek Dormagen diskutiert Sonntagsöffnung

Dormagen Öffentliche Bibliotheken dürfen in Nordrhein-Westfalen jetzt auch an Sonn- und Feiertagen öffnen. In Dormagen will man Vor- und Nachteile noch abwägen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Der Gedanke klingt verlockend: Auch an einem Sonntag in der Bibliothek schmökern, unter Menschen sein, Kindern erklären, wie sie sich in der Bücherwelt zurechtfinden – in NRW geht das seit der Verabschiedung eines entsprechenden Gesetzes nun auch außerhalb der Werktage. Öffentliche Bibliotheken dürfen in Nordrhein-Westfalen jetzt auch an Sonn- und Feiertagen öffnen. Auch in Dormagen wird eine Sonntagsöffnung der Stadtbibliothek diskutiert, wie Stadt-Pressesprecher Max Laufer auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte: „Das ist grundsätzlich sehr interessant, bedeutet aber auch höhere Kosten und höheren Einsatz der Mitarbeiter, was arbeitsrechtliche Änderungen zur Folge hätte.“ Vor- und Nachteile müssten abgewogen werden. Die Leiterin der Stadtbibliothek Dormagen, Claudia Schmidt, ist im regen Austausch mit anderen Bibliotheksleitungen, auch zu diesem Thema.