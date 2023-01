Stadtbibliothek Dormagen Büchertrödel und Vorlese-Aktion

Auch der „GamingDay“ findet in den kommenden Wochen wieder statt. In der Young Corner können Kinder ab sieben Jahren unter Anleitung mit- und gegeneinander auf der Nintendo Switch und der PlayStation 5 spielen und verschiedenste Konsolen-Spiele unter Aufsicht testen. Die Termine sind:Dienstag, 31. Januar, 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr und Dienstag, 28. Februar, 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr.Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos und eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.