Stadtbibliothek Dormagen Termine für Aktion Lesepass und Schreibwerkstatt

Die Teilnahme ist kostenlos und eine vorherige Anmeldung für die Veranstaltung in der Stadtbibliothek am Marktplatz 1 ist nicht erforderlich. Für Kinder von sieben bis zehn Jahren findet am Sonntag, 12. März, von 12 bis 15 Uhr eine Schreibwerkstatt in der Stadtbibliothek Dormagen statt. Bei der Aktion arbeiten die Kinder zusammen mit der Theaterpädagogin Kristina Kost. Eine vorherige Anmeldung bei der Stadtbibliothek ist auch hier nicht erforderlich.