Stadtbibliothek Dormagen: Agatha Christie und Co. für die Tüte​

Agatha Christie und Co. für die Tüte

Dormagen Für fünf Euro konnten Bücherfreunde sich am Samstag auf dem Büchertrödel der Stadtbiblitohek Dormagen die Tasche füllen. Von Schnäppchen und Schnäppchenjägern.

Von schnulzigen Romanen und Fantasygeschichten bis hin zu Reiseliteratur und Kochmagazinen – am Samstagvormittag konnten Bücherfreunde sich auf dem Büchertrödel der Stadtbibliothek Dormagen so richtig austoben. Für gerade einmal fünf Euro durften Besucherinnen und Besuchern ihre Tüten mitbringen. Ob eigens mitgebracht oder vor Ort gekauft, spielte dabei keine Rolle. In die Taschen wandern konnten sowohl kultige Bücher von Agatha Christie als auch autobiografische Geschichten wie „Wüstenblume“ von Waris Dirie. Auch Freunde von Reiseführern kamen auf ihre Kosten: Südafrika, Thailand, Schweden, zahlreiche Länder waren vertreten. Jene, die weniger gern lesen und eher auf Filme, Musik-CDs oder Hörspiele setzen, wurden ebenfalls nicht enttäuscht. Das Sortiment, welches die Stadtbibliothek aussortierte hatte, reichte von Kinderfilmen bis zum Psycho-Thriller.