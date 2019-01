Vorentscheid für Wettbewerb: Stadt und Initiative Dormagen fördern junge Musiker

Dormagen 31. März, 25. Mai und vielleicht auch schon den 31. Oktober: Diese Tage sollten sich hoffnungsvolle Nachwuchsbands und -solisten aus Dormagen schon einmal im Kalender anstreichen. Denn das könnten die ersten Eckdaten auf dem Weg zu einer möglicherweise großen Karriere sein.

Es geht um das Projekt „Young Stage“, einen Musikwettbewerb im Rhein-Kreis. Den Vorentscheid richtet das städtische Kulturbüro in Zusammenarbeit mit der Initiative Dormagen im Rahmen des Formats „Musik aus Dormagen“ aus – und zwar am Samstag, 25. Mai, im und rund um das Dormagener Schützenhaus. Das Familienbüro der Stadt unterstützt den Wettbewerb ebenfalls. Der Vorentscheid ist eine gute Gelegenheit für junge Musiker, sich einem größeren Publikum zu präsentieren.

Der 31. März ist in dem Zusammenhang bedeutsam, weil sich Bands und Solisten bis dahin mit einer kurzen Beschreibung im Kulturbüro Langemarkstraße anmelden müssen. Dies ist auch per E-Mail an kulturbuero@stadt-dormagen.de möglich. Fragen beantwortet Daniela Cremer (02133 257-605).