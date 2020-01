Kommentar : Stadt steckt zu wenig Geld in Straßensanierung

Dormagen Eine halbe Million Euro stehen den Technischen Betrieben in diesem Jahr zur Verfügung, um den Zustand von Straßen zu verbessern. Das ist lächerlich wenig, wenn man bedenkt, dass damit gerade mal drei Straßen in Gohr/Broich sowie eine in der Stadtmitte hergerichtet werden können.

Weitere 69 stehen auf der Bedarfsliste. Da leuchtet jedem schnell ein, dass es mit solchen Finanzmitteln nie gelingen wird, einen durchgreifend guten Straßenzustand in Dormagen zu erreichen.