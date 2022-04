Vereinsleben in Dormagen : FC Straberg bestätigt Frank Hofer und hilft Flüchtlingen

Vereinsleben in Dormagen

Straberg Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine können an 19 Sportangeboten teilnehmen. Der Verein zeichnete auch mehrere Mitglieder für ihre Treue aus.

Der Verein hat den geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine die Teilnahme an insgesamt 19 Sportangeboten aus den Bereichen Fußball, Leichtathletik und Breitensport angeboten. „Auch hier unterstützen wir finanziell, wenn es um die Anschaffung von Sportausrüstung geht“, berichtet der Vorsitzende Frank Hofer. Für die in Dormagen ankommenden Flüchtlinge und die Opfer der Flutkatastrophe 2021 an der Ahr wurden nach Vereinsangaben rund 5000 Euro aus Eintrittsgeldern bzw. Sammlungen zur Verfügung gestellt.