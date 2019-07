Pflanzenschutz in Dormagen : Bäume im Stadtgebiet werden bewässert

Pflanzenschutz in Dormagen

(NGZ) Anhaltende Hitze und Trockenheit machen den Bäumen im Stadtgebiet zu schaffen. Stadtweit gibt es rund 7000 Straßenbäume, weitere 15.000 Bäume stehen auf städtischen Grünflächen – und sie alle sind durstig. Deshalb spenden sowohl die Technischen Betriebe Dormagen (TBD) als auch die Energieversorgung Dormagen (evd) je 500 Kubikmeter Trinkwasser zur Bewässerung der Bäume. Falls die Menge an Wasser nicht ausreichen sollte, legen TBD und evd wie im letzten Jahr noch einmal nach.

Engpässe in der Trinkwasserversorgung sind übrigens nicht zu befürchten „Wir verfügen über genügend Trinkwasserreserven. Die Bewässerungsaktion hat keine negativen Folgen für die Versorgung von Dormagen mit Trinkwasser“, sagt evd-Geschäftsführer Klemens Diekmann.

Die Trockenheit führt bei vielen Bäumen zu Stressreaktionen. „Es kommt zu verfrühtem Abwurf der Blätter. Die Bäume schützen sich dadurch, weil die Nährstoffe so im Stamm bleiben“, erklärt Martin Trott von den TBD. „Sind die Bäume nicht völlig ausgetrocknet, erholen sie sich bei einer anschließenden feuchteren Wetterlage langsam wieder“, sagt Trott weiter.

Zudem sind die Böden mittlerweile so trocken, dass schon eine Glasscherbe oder eine weggeworfene Zigarette ein Feuer auslösen kann. Es besteht also insbesondere in der Natur erhöhte Brandgefahr. Daher bittet die Stadt Dormagen die Menschen um besondere Achtsamkeit.