Engagement in Dormagen Stadt empfängt über 300 Kinder und Jugendliche beim Ehrenamtstag

Kürzlich hat die Stadt dafür über 300 Kinder- und Jugendliche zum vierten Kinder- und Jugendempfang in der Eventhalle am Wakebeach 257 in Straberg eingeladen. Die Veranstaltung fand in Kooperation mit der Currenta-Gruppe und der Freiwilligen Agentur des Diakonischen Werkes statt. Ziel war es, jungen Bürgern für ihr Engagement „Danke“ zu sagen. Als Beispiele nennt die Stadt Tätigkeiten in der Jugendfeuerwehr, bei den Lebensrettern der DLRG, als Streitschlichter in der Schule oder als Klassensprecher.