Neuartige Gefahrenquellen : Feuerwehr Dormagen sieht sich gut aufgestellt

Dormagen Die Zentrumsfraktion hatte vor dem jüngsten Hauptausschuss die Stadt gebeten zu überprüfen, ob die Feuerwehr für neuartige Brandgefahren wie Fotovoltaikanlagen oder Akkus von E-Autos gerüstet sei. Die Verwaltung konnte die Politik beruhigen.

Zunächst einmal will die Fraktion angesichts des Ausbaus von Fotovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden überprüfen lassen, ob die Feuerwehr sich im Brandfall dieser entsprechend aufgestellt sehe. Auch die steigende Zahl von E-Autos in Parkhäusern und Tiefgaragen will die Zentrumsfraktion mit Vorsicht behandelt sehen und wünscht, zu überprüfen, ob zusätzliche Löschcontainer vonnöten sind. Ihn ihrem letzten Punkt geht sie auf Fassadendämmungen an energetisch sanierten Gebäuden ein. Diese würden eine „außerordentlich hohe Brandlast“ bilden. So sei in einem Kubikmeter Styropor-Dämmplatten etwa zwei Liter Öl enthalten. Auch hier möchte die Fraktion wissen, ob die Dormagener Feuerwehr hinreichend darauf vorbereitet sei. Hintergrund seien bundesweite Medienberichte, nach denen es häufiger zu Bränden bei Fotovoltaikanlagen und vereinzelt E-Autos komme, was örtliche Feuerwehren vor Probleme stelle. Neue Technologien würden neue Risiken mit sich bringen, die geprüft werden müssen, so die Zentrumsfraktion.