Stadt Dormagen : Unterstützung und Vergünstigungen für Ehrenamtler

Dormagen Mehr als 250 Vereine gestalten das gesellschaftliche Leben in Dormagen mit. Für Ehrenamtler gibt es mehrere Formen städtischer Unterstützung.

Das bürgerschaftliche Engagement wird in Dormagen von mehr als 250 Vereinen und Initiativen getragen. Die Stadt Dormagen unterstützt die Menschen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen, auf vielfältige Weise. Wer sich gern engagieren möchte und nach einer geeigneten Aufgabe sucht, kann sich an die Freiwilligen-Agentur wenden. Ansprechpartnerin ist Dagmar Drossart, die unter 02133 539220 zu erreichen ist. Nähere Infos zur Freiwilligen-Agentur gibt es im Internet unter www.freiwilligenagentur-dormagen.de.

Bärbel Breuer leitet bei der Stadt Dormagen das Büro für bürgerschaftliches Engagement, Demografie und Senioren im Bürgerhaus Hackenbroich. Bei ihr laufen viele Fäden der Organisation zusammen, sie hilft beim Aufbau ehrenamtlicher Projekte vom Mittagstisch für Senioren bis zum Einkaufsservice in Gohr.

Der Vereinslotse beim städtischen Ordnungsamt unterstützt Vereine bei der Organisation von Veranstaltungen rund um die Themen Sicherheit und Genehmigungsverfahren. Bei allen Anliegen und Bitten versuche die Stadt Dormagen, möglichst schnell und unbürokratisch zu helfen. „Wir reagieren sehr flexibel“, betont Breuer. So müssen fleißige Helfer, die aufräumen wollen, nicht lange auf Eimer, Säcke und Handschuhe warten, denn auch das gehöre zur „Kultur des Dankes“. Alle wichtigen Informationen rund um das bürgerschaftliche Engagement in der Stadt Dormagen sind auf der Homepage der Stadt unter www.dormagen.de unter dem Punkt „Leben in Dormagen“ zu finden.