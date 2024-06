Fördermittel in Dormagen Stadt unterstützt queeres Café

Das Café hat immer donnerstags von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Es bietet einen gemütlichen Ort zum Verweilen und Netzwerken und richtet sich vorwiegend an junge Menschen bis 27 Jahren. Zusätzlich zu den regelmäßigen Öffnungszeiten wird das Café auch unregelmäßig an Wochenenden seine Türe an der Knechtstedener Straße 18 öffnen. Neben dem regulären Café-Betrieb sind auch Workshops zu verschiedenen Themen geplant. Unterstützt wird das Café auch weiterhin vom Jugendforum des Rhein-Kreis Neuss.