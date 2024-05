Hilfe bei psychischen Probleme per App Stadt Dormagen unterstützt App „Between the Lines“

Wenn ein Nutzer die App zum ersten Mal startet, wird er von einem Chatbot befragt, um ihm möglichst relevante Inhalte anzeigen zu können. Die Daten werden nur lokal auf dem Gerät gespeichert. Die Plattform bietet zudem Informationen über psychische Probleme und Erkrankungen in Form von Artikeln, Videos oder Podcasts an. Die Jugendlichen können sich so selbstständig über ihre Situation informieren. Das Angebot richtet sich insbesondere an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen elf und 20 Jahren.