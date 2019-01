Altpapier-Streit in Dormagen: Einigung auf mobile Altpapiercontainer

Stadt und Abfallentsorger EGN (Viersen) haben sich im Streit um nicht mitgenommenes, zusätzliches Altpapier geeinigt: Demnach steht ab Februar an jedem ersten Samstag im Monat für jeweils eine Stunde an fünf verschiedenen Standorten im Stadtgebiet ein mobiler Altpapiercontainer.

Zu den fünf Standorten während der sechsmonatigen Testphase gehören der Schützenplatz in Dormagen-Mitte (8 bis 9 Uhr), der Rheintorplatz in Zons (9.30 bis 10.30 Uhr), der Schulparkplatz in Stürzelberg (10.45 Uhr bis 11.45 Uhr), der Salvatorplatz in Nievenheim (12.30 bis 13.30 Uhr) und der Platz am Feuerwehrgerätehaus in Hackenbroich (13.45 bis 14.45 Uhr).