Nachhaltigkeit in Dormagen : Stadt und Currenta starten Förderwettbewerb

Dormagen Chempark-Betreiber Currenta und die Stadt schließen sich zusammen, um Dormagen ein Stück nachhaltiger zu machen. Dafür rufen sie zu dem gemeinsamen Förderwettbewerb „Zukunft 21“ auf.

Wichtig sei, dass die Teilnehmenden ihre Vorschläge zur Nachhaltigkeit in einem ausgearbeiteten Konzept erläutern. Für die Teilnahme erhalten die ersten 20 Bewerber eine Prämie in Höhe von 250 Euro. Spätestens bis Freitag, 18. Juni, können sich die Teilnehmer bewerben. Den entsprechenden Bewerbungsbogen und weitere Informationen gibt es über Maike Hinzen vom Chempark-Nachbarschaftsbüro (Telefon 02133 9763597, E-Mail [email protected]). Bei einer Auftaktveranstaltung am Montag, 28. Juni, um 17 Uhr können sich Interessierte über die genauen Anforderungen informieren. Bis zu den Herbstferien ist dann Zeit für die Arbeit an den Konzepten. Eine Jury bewertet die eingereichten Vorschläge und verteilt 15.000 Euro für die besten und erfolgversprechendsten Projekte.