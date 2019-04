Neues Spezialfahrzeug : Stadt Dormagen übergibt Feuerwehrauto für Zonser Altstadt-Gassen

Mit dem kleinen Spezialfahrzeug kommt der Löschzug besser durch die Altstadt.

In diesem und im nächsten Jahr investiert die Stadt Dormagen insgesamt 8,2 Millionen Euro in Ausrüstung und Gerätehäuser der Feuerwehr. Einer der Posten im Doppelhaushalt ist jetzt verwirklicht worden: Mit dem neuen Kleinlöschfahrzeug, das Bürgermeister Erik Lierenfeld der Feuerwehr Dormagen jetzt übergeben hat, ergänzt der Löschzug Zons seine Fähigkeiten um eine wichtige Komponente: „Insbesondere in den engen Gassen der Zonser Altstadt stießen die Einsatzkräfte mit den großen Löschfahrzeugen an Grenzen, was Wendigkeit und Manövrierfähigkeit angeht“, erklärte Lierenfeld. „Deshalb ist das neue Fahrzeug eine wichtige Ergänzung für den Fuhrpark unserer Feuerwehr.“