Vorteile für Ehrenamtler Stadt Dormagen stellt App zur Ehrenamtskarte NRW vor

Inhaber der Ehrenamtskarte erhalten NRW weit in allen teilnehmenden Kommunen Vergünstigungen. Diese sind nun auch über die neue App „Ehrenamtskarte NRW“ zu finden. Zu den Vergünstigungen in Dormagen zählen unter anderem die VHS, die eine Ermäßigung von 30 Prozent für maximal drei Kurse bietet, die Musikschule mit einer jährlichen Schnupperstunde für ein Instrument und die Stadtbibliothek bietet ihren Bibliotheksausweis zum halben Preis an. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Vergünstigungen wie etwa im Kreismuseum Zons, im Stadtbad Sammys, beim Stadtbus und beim Kauf von Theaterkarten im Rahmen der städtischen Theatersaison im Norbert-Gymnasium.