Umweltschutz in Dormagen : Stadt soll mit Spülmobil Einweggeschirr vermeiden

Dormagen Verzicht auf Plastikbeutel beim Einkauf, Mehrwegbecher für den Kaffee unterwegs – in Dormagen gibt es immer mehr Bausteine für einen umweltfreundlicheren und ressourcenschonenden Umgang. Ein Spülmobil soll ein weiterer sein.

Das gab es bereits einmal in der Stadt, wurde nicht so stark genutzt und zumindest in der Ausschusssitzung vermochte niemand zu sagen, wo es geblieben ist. Das soll mit detektivischem Spürsinn nachgeholt werden, letztlich um zu sehen, ob es noch in Schuss ist. Davon unabhängig herrschte politische Einigkeit, weg vom Einmalgeschirr zu kommen. Im Detail geht es bei einer möglichen Neuanschaffung auch darum, Geschirr mit der Hand spülen zu können, wie Sonja Kockartz von der SPD anmerkte. Karl-Heinz Heinen (CDU) fragte nach anderen Kommunen, die ein solches Spülmobil betreiben und mit ihren Erfahrungen weiterhelfen können. Für Martin Pehé von den Grünen wäre auch eine interkommunale Nutzung denkbar, aus Kostengründen und um ein solches Mobil möglichst häufig zu nutzen. Mit Blick auf den möglichen Betreiber sagte Bürgermeister Erik Lierenfeld, dass es „nicht originäre Aufgabe einer Stadt oder des Stadtmarketings ist, ein Spülmobil zu betreiben. Dafür sollte doch gerne ein Verein gefunden werden“.