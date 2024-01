Kriminalität in Dormagen Stadt setzt nach Einbruchsserie Belohnung aus

Die beachtliche Summe ist womöglich damit zu erklären, dass der bei den Einbrüchen entstandene Schaden sehr hoch ist. Meist hatten es die Einbrecher auf Tablets abgesehen. Allein an der Regenbogenschule wurden im August 96 Geräte entwendet. Die Serie ging im Herbst weiter. Zuletzt wurden im Dezember weitere Diebstähle aus Schulen und Kindertagesstätten im Stadtgebiet gemeldet, der Schwerpunkt lag in Nievenheim und in Hackenbroich. Zuvor waren aber auch andere Stadtteile betroffen, die Diebe waren zum Beispiel auch in Rheinfeld und Gohr unterwegs. In einzelnen Fällen wurde auch Bargeld geklaut.