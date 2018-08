Stadt Dormagen setzt auf auswärtige „Azubis“

Dormagen Die Zahl der Auszubildenden ist im vergangenen Jahr auf 30 gestiegen.

Der Anteil der jungen Menschen in der Stadtverwaltung ist in den vergangenen Jahren recht konstant gewesen. Ausnahme: das vergangenen Jahr. Da wurden so viele Auszubildende eingestellt wie lange nicht mehr. Waren es im Jahr davor 22 gewesen und in 2015 25 „Azubis“, so stieg die Zahl jetzt auf 30, inklusive (Vor-)Praktikanten. Im letzten Personalbericht des Rathauses, der im Hauptschuss den Politikern zur Kenntnisnahme vorgelegt worden ist, heißt es zur Begründung: „Die Gewinnung von Nachwuchskräften und damit eine frühzeitige Bindung an den Arbeitsplatz Stadt geschieht im verstärkten Maße vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Altersfluktuation auf der einen, und des sich verschärfenden Ausbildungs- und Fachkräftemarktes auf der anderen Seite.“ Wird in der Vergangenheit der Personalbedarf für die klassischen Verwaltungsberufe nahezu ausschließlich aus der eigenen Ausbildungsaktivität rekrutiert, so veränderte sich dies spätestens seit Eintritt der Flüchtlingssituation: Es werden vermehrt auch ausgebildete Verwaltungsfachkräfte extern eingestellt. Die Ausbildung zum Stadtinspektoranwärter verbindet in einem dreijährigen dualen Studiengang zum Bachelor of Laws an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Köln Theorie und Praxis. Sofern die beamtenrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, erfolgt die Ausbildung im Beamtenverhältnis auf Widerruf. Bachelorabsolventen nehmen als Beamte Fach- und Führungsaufgaben in nahezu allen Aufgabengebieten der Verwaltung wahr.