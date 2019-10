Stadt Dormagen, Schulen und Kitas : Kompromiss für Martinsfeuer ist gefunden

Dormagen Es ging um den einzuhaltenden Abstand. Die Stadt muss die Feuer genehmigen.

Anfang der Woche hatte es Irritationen und Unmut gegeben, weil ursprünglich von der Stadt schriftlich ein größerer Radius um das Feuer gefordert worden war, als die Kitas erfüllen konnten. Darauf hatte der Jugendamtselternbeirat auf seiner Facebook-Seite unter dem Motto „Aufregung um Martinsfeuer“ aufmerksam gemacht: „In den letzten Tagen gab es in einigen Kitas im Stadtgebiet Unmut wegen der Planung der Martinsfeiern.“ Auslöser sei ein dreiseitiges Schreiben der Stadt gewesen, in dem die Voraussetzungen zum Abbrennen eines Martinsfeuers aufgeführt seien, so der Elternbeirat: „Einige Kitas sahen sich nicht in der Lage, die Voraussetzungen zu erfüllen, und fürchteten, ihr traditionelles Feuer zu St. Martin nicht abbrennen zu dürfen.“