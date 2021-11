Unesco-Urkunde an Dormagen überreicht : Stadt schiebt Weltkulturerbe Limes an

Dormagen Am 27. Juli dieses Jahres wurde der Niedergermanische Limes von der Unesco als Welterbe anerkannt. Ein Teil liegt in Dormagen. Die Orte sollen aufbereitet werden.

Birgitta Ringbeck vom Auswärtigen Amt hatte am Montag in Bonn gerade den 19 Kommunen und den sechs Kreisen, in denen Fundorte des Niedergermanischen Limes liegen, offiziell die Urkunden der UNESCO übergeben, da wurden die Verantwortlichen in Dormagen bereits aktiv. Unter Leitung von Projektkoordinator Harald Schlimgen wurde ein Planungsbüro damit beauftragt, die drei ausgewählten Orte zu gestalten und zu beleben, die in Dormagen beispielhaft für den nunmehr als Weltkulturerbe geltenden Limes sind.