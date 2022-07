Für die Stadt Dormagen : Stefanie Joller ist auf der Suche nach Talenten

Dormagen Voller Tatendrang ist Stefanie Joller seit diesem Jahr als Recruiterin für die Stadt Dormagen tätig und hat seitdem bereits einiges erreicht. Eine erste Bilanz.

Die neue Recruiterin ist sehr erfahren, seit mehr als 20 Jahren ist sie im Bereich Personal tätig. Joller ist gelernte Sparkassenkauffrau, absolvierte ihr Studium zur Diplom-Betriebswirtin an der Hochschule Düsseldorf. Für Dormagen hat sie in den vergangenen Monaten bereits einige Projekte angestoßen. So hat sie eine neue Ausbildungsbroschüre erstellt und sucht aktiv den Kontakt zu ortsansässigen Schulen. Als nächste Projekte stehen unter anderem Besuche auf der Jobmesse der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule am 6. September und der Messe „Date your Job“ am 7. September an. Die studierte Betriebswirtin setzt gezielt auf die Jugend.