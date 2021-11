„Wir wollen Flagge zeigen“ : Dormagens neues Präventionskonzept gegen sexuelle Belästigung

Gemeinsam mit der Frauenberatungsstelle hat Anja Hain das Konzept für die Stadt Dormagen erarbeitet. Mit den „Orange Days“, die am Donnerstag beginnen, will sie ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzten. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Gleichstellungsbeauftragte Anja Hain hat ein Konzept gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erarbeitet. Mit der Beteiligung an der Frauenrechtsbewegung „Orange Days“ will sie ein Zeichen setzen.

Pünktlich vor dem „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ am 25. November ist klar: Der Verwaltungsvorstand der Stadt Dormagen hat dem neuen Präventionskonzept zur Vermeidung „sexualisierter Belästigung“ zugestimmt. Gleichstellungsbeauftragte Anja Hain hat es zusammen mit der Frauenberatungsstelle des Rhein-Kreises Neuss erstellt. „Mein Plan ist aufgegangen, darüber freue ich mich sehr“, berichtet Anja Hain. „Für das kommende Haushaltsjahr ist auch schon ein Budget eingeplant, mit dem dann Schulungen finanziert werden sollen.“

Ziel des Präventionskonzeptes für die Stadt sei es, die Gefährdungen durch sexuelle Belästigungen bereits von vornherein so weit wie möglich zu reduzieren und die im Konzept verankerten Punkte nachhaltig zu positionieren. Mit einem Mehr-Punkte-Plan und einem Maßnahmenkatalog soll jeglicher Form von sexualisierter Belästigung zukünftig entgegengewirkt werden. Eine Arbeitsgruppe hat bereits die ersten Aufgaben übernommen. So soll eine Dienstvereinbarung zwischen dem Personalrat und der Dienststelle getroffen werden, in der das grundsätzliche Vorgehen bei Vorfällen oder Verdachtsfällen festgelegt wird, über Rechte und Pflichten aufgeklärt und das Beschwerdeverfahren insgesamt geregelt wird. Auch über Maßnahmen und Konsequenzen nach Vorfällen wird in dem Konzept aufgeklärt.

Info Beratungsstellen und Aktionen Wer Die Frauenberatungsstelle Neuss hat auch eine Anlaufstelle in Dormagen (nach vorheriger Vereinbarung). Infos unter www.fbst-ne.de. Das „Hilfetelefon“ ist eine bundesweite Organisation. Erreichbar ist es unter 08000 116016 oder www.hilfetelfon.de. Aktion Am 25.11. kann man bei der Aktion #schweigenbrechen des Hilfetelefons Selfies mit Aktionsschildern in den sozialen Netzwerken posten und ein Zeichen gegen Gewalt setzen. Alle Infos sind auf der Homepage des Hilfetelefons zu finden.

„Vorfälle jeglicher Art sollen so geregelt werden, es ist aber auch wichtig, dass sich auch diejenigen angesprochen fühlen, die noch unsicher sind, ob beispielsweise wirklich eine Übergriffigkeit vorliegt“, erklärt Anja Hain. Manchmal seien sich die Betroffenen nicht ganz sicher, da sei es wichtig, Ansprechpartner zu haben, an die man sich in einem solchen Fall wenden kann. Wenn sich Mitarbeiter in irgendeiner Form sexuell belästigt fühlen, können sie sich immer an den Personalrat, die Gleichstellungsbeauftragte oder das Personalmanagement wenden. „Das sind die klassischen Ansprechpartner. Mein Wunsch ist aber, dass man das noch etwas mehr hervorhebt, eine Art Beschwerdestelle einrichtet, die einen größeren Personenkreis hat und paritätisch besetzt ist, um für alle geeignete Vertrauenspersonen anbieten zu können.“ Auch mit externen Stellen wie der Frauenberatungsstelle und der Antidiskriminierungsstelle möchte Hain eng zusammenarbeiten, um Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, sich Beratern außerhalb der Verwaltung anvertrauen zu können.

Im kommenden Jahr sollen Führungskräfte Schulungen erhalten, die für das Thema besonders sensibilisieren. Auch alle Mitarbeiter, Auszubildenden und neue Kräfte sollen geschult und mit den Vereinbarungen vertraut gemacht werden.

Anja Hain ist als Gleichstellungsbeauftragte nicht nur für die Mitarbeiter der Stadt zuständig, auch Bürgerinnen und Bürger oder ortsansässige Unternehmen können sich an sie wenden. „Beratung und Unterstützung ist auch für extern gewährleistet.“ Um ein Zeichen zu setzten und das Thema Gewalt gegen Frauen und sexuelle Belästigung zu enttabuisieren, beteiligt sich die Stadt auch den „Orange Days“ - einer weltweiten Frauenrechtsbewegung. In der Zeit von Donnerstag 25., bis Sonntag, 28. November, wird das Historische Rathaus in orange angestrahlt werden. Die „Orange Days“ tragen auch zur Enttabuisierung des Themas Partnerschaftsgewalt bei, machen Hilfsangebote bekannt und wenden sich gegen jegliche Formen sexualisierter, digitaler, physischer und psychischer Gewalt an Frauen.