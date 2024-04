Müll in Dormagen Stadt rüstet Tonnen auf – das gibt es zu beachten

Dafür müssen die Anwohner ihre Mülltonnen an die Straße stellen. Wann sie das tun müssen, steht in einem Schreiben, das an die entsprechenden Eigentümer verschickt wurde. Dormagener, die kein Informationsschreiben erhalten haben, können sich telefonisch unter 0800 3112914 oder 02133 257 2063 sowie online im Kommunalportal der Stadt informieren, an welchem Tag die Chipnachrüstung in ihrer Straße stattfindet. Sie können auch eine E-Mail an steueramt@stadt-dormagen.de mit der Bitte um Auskunft schreiben. Unter Umständen verzögert sich der Einbau der Transponder um wenige Werktage, so die Stadt.