CDU fordert Parallel-Angebot Stadt lehnt flexiblere OGS-Zeiten ab

Ziel des Konzeptes sollte sein, für die OGS-Träger einen organisatorisch machbaren Weg zu finden, der „den Bedürfnissen der Eltern besser entspricht, ohne zu einer Beliebigkeit der Teilnahme am OGS-Angebot zu führen und der gleichzeitig die Einrichtungen entlastet“, heißt es in dem Antrag. Bereits seit Einführung der Offenen Ganztagsschulen gebe es Kritik seitens der Eltern an den „damals noch sehr viel strengeren Regelungen zur verpflichtenden Teilnahme am OGS-Angebot an jedem einzelnen Schultag“. Auch wenn die derzeit gültige Regelung etliche Ausnahmen von einer täglichen Teilnahmepflicht vorsehe, so sei eine Befreiung doch mit etlichem Aufwand verbunden, „zumal viele Eltern das komplette ‚Betreuungspaket‘ der OGS de facto gar nicht“ bräuchten. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass eine Flexibilisierung der OGS-Zeiten durchaus organisatorisch machbar sei.