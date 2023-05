Host Towns für die Special Olympics Stadt Dormagen lädt zum Frühstück der Vielfalt ein

Das Frühstück wird im Rahmen des Host Town-Projekts organisiert. In der Zeit vom 11. bis 15. Juni kommt eine Delegation aus dem afrikanischen Guinea-Bissau nach Dormagen. Von hier aus fährt die Gruppe weiter nach Berlin, um an den Special Olympics teilzunehmen, der Olympiade für geistig- und mehrfachbehinderte Sportler. Die Special Olympics World Games sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Tausende Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten miteinander in 26 Sportarten und 2 Demonstrationssportarten an. Vom 17. bis 25. Juni findet das Event in Berlin statt – und damit erstmals in Deutschland.