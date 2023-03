Jugend in Dormagen Offener Austausch zum Jugendplatz in Stürzelberg

Viele Stürzelbergerinnern und Stürzelberger sind sich einig: es braucht dringend eine Anlaufstelle für Jugendliche in ihrem Dorf. Ein solcher Jugendplatz ist bereits sein geraumer Zeit im Gespräch, doch an der Umsetzung hakte es bisher. Aufgrund der schlechten und ungewissen Haushaltslage wurde das Projekt bisher immer wieder verschoben, nun will die Stadt es jedoch angehen.