Ärger in Dormagen Stadt kritisiert Pläne zur Grundsteuerreform

Das Modell führt zu einer Werteverschiebung zwischen Wohn- und Geschäftsgrundstücken, durch welche Geschäftsgrundstücke im Verhältnis zu anderen Grundstücken überproportional an Wert verlieren. In der Folge tragen Geschäftsgrundstücke weniger als bislang zum Grundsteueraufkommen bei. Dies müsste bei aufkommensneutraler Besteuerung von den übrigen Grundstückstypen, insbesondere der großen Gruppe der Wohngrundstücke, kompensiert werden. Wegen dieser Verschiebung hat das Land einen Vorschlag zur Einführung eines differenzierten Hebesatzes an die Bundesregierung gemacht. Dies würde bedeuten, dass es jeweils einen eigenen Hebesatz für die Wohn- und Geschäftsgrundstücke für die Festsetzung der Grundsteuer B geben würde.