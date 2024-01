Veranstaltung in der Kulturhalle Auftakt für ein besseres Stadtklima in Dormagen

Hitze, Trockenheit und Starkregen – der Klimawandel ist im vollen Gange. Ein präventiver Schutz reicht nicht mehr alleine aus, es muss auch aktiv auf die Veränderungen reagiert werden. Die Stadt Dormagen hat deshalb beschlossen, die mit dem Klimawandel einhergehenden Risiken und Gefahren zu untersuchen und eine Strategie zur Anpassung an den Klimawandel zu entwickeln. Seit Sommer 2023 erstellt Klimaanpassungsmanager Janis Hackbarth ein umfassendes Konzept. Bei einer Auftaktveranstaltung am Dienstag, 30. Januar, informiert die Stadt über den aktuellen Stand, wie es in einer Mitteilung heißt. Alle Bürgerinnen und Bürger sind von 18 bis 19.30 Uhr eingeladen, sich in der Kulturhalle der Stadt Dormagen an der Langemarkstraße 1-3 zu informieren. Nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Erik Lierenfeld können Interessierte auch ihre Maßnahmenideen oder Erfahrungen, die sie mit Klimaänderung gemacht haben, schildern.