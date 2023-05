Arbeitswelt in Dormagen Stadt hat sich familienfreundlich aufgestellt

Der zunehmende Fachkräftemangel betrifft nicht nur zahlreiche Unternehmen, sondern auch die öffentlichen Verwaltungen. Der demografische Wandel, aufgrund dessen die geburtenstarken Jahrgänge in der Bundesrepublik nun nach und nach in Ruhestand gehen und die deutlich gerinere Zahl an möglichen Nachrückern machen sich fast überall bemerkbar. Die Stadt Dormagen arbeitet deshalb schon seit längerem daran, als Arbeitgeber für alle Beschäftigtengruppen attraktiver zu werden – zum Beispiel für Frauen und für Eltern. Mit Erfolg: Im Jahr 2022 wurde sie von der Bertelsmann-Stiftung als familienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert.