Kontrollen : Stadt greift ein – zu viele Menschen auf Zonser Fähre

Dormagen Am vergangenen Samstag hat die Rheinfähre in Zons wieder ihren Betrieb aufgenommen. Sehr zur Freude vieler Spaziergänger und Fahrradfahrer.

„Voll“ sei es auch in der Zonser Altstadt gewesen. Dort lag ein Schwerpunkt der Kontrollen des Ordnungsdienstes. Die überwiegende Mehrzahl der Besucher habe sich an den gebotenen Abstand gehalten. Es gab vereinzelt Beschwerden von Zonsern, dass man nicht mehr in Ruhe mit dem Hund am Rhein spazieren gehen könne, sagte Krumbein. Er kündigte an, dass der Ordnungsdienst am Oster-Wochenende mit „großer Mannschaftsstärke“ unterwegs sein werde und bedankte sich für den Einsatz von Mitarbeitern aus anderen Bereichen des Rathauses.