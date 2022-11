Stadt Dormagen gewinnt Prozess Umstrittene Fahrradstraße ist rechtens

Nachdem der Deichverband Dormagen im Frühsommer dieses Jahres Klage gegen die Stadt Dormagen beim Verwaltungsgericht Düsseldorf eingereicht hatte, fand am Mittwochvormittag die Verhandlung statt. Ziel der Klage war die Aufhebung der Umwidmung der Deichstraße in eine Fahrradstraße. Und während nach der Verhandlung zunächst kein Ergebnis festgestanden hatte und dieses erst in einigen Wochen verkündet werden sollte, sickerte am Mittwochabend durch: Die Stadt hat das Verfahren gewonnen.