Stadt Dormagen : Fünf Osterfeuer sind für Karsamstag angemeldet

(cw-) Die Tradition der Osterfeuer wird im Dormagener Stadtgebiet aufrechterhalten. Eine Voraussetzung ist die Beantragung eines solchen Feuers bei der Stadt Dormagen. Wie Stadt-Pressesprecher Max Laufer erklärte, sind für den 20. April fünf Osterfeuer angemeldet: zwei in Gohr und jeweils eins in Delhoven, Broich und Zons.

Dazu kommt ein Osterfeuer am frühen Ostersonntag-Morgen in Dormagen-Mitte. Dabei sind laut Laufer sowohl private wie öffentliche Osterfeuer-Veranstaltungen von Vereinen und der Kirche.

Neben den Feiern an der Delhovener Hauptstraße und auf dem Christinenhof in Gohr plant der SuS Gohr für Karsamstag, 20. April, ein Fest ab 11 Uhr, auf der Sportanlage an der Bruchstraße 24. Mit Genehmigung der Stadt Dormagen wird der SuS Gohr das Osterfeuer entzünden. Es gibt Speisen und Getränke. Alle Besucher haben in der Zeit die Möglichkeit, die Sportanlage mit dem Jugendvereinsheim, das Veranstaltungszelt, den Grillplatz und die Boule-Plätze zu besichtigen. „Der Reinerlös wird in die Jugendarbeit und in unseren Kunstrasenplatz fließen“, sagt SuS-Geschäftsführer Kurt Vobis.