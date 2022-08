Ein Dank an viele engagierte Dormagener : Stadt feiert Ehrenamtliche

Ein Dank an viele engagierte Dormagener

Viele Ehrenamtler hatte die Stadt in den Kulturhof eingeladen, hier Bürgermeister Erik Lierenfeld (r.), mit Kulturhof-Geschäftsführer „Archie“ Deneke. Die Veranstaltung ist als Dank für zahlreiche geleistete Stunden ehrenamticher Arbeit in den vergangenen zwölf Monaten gedacht. Foto: Judith Michaelis (jumi)

Knechtsteden Volles Haus im Kulturhof von Kloster Knechtsteden: Die Stadt Dormagen hatte am Sonntag zahlreiche Ehrenamtliche eingeladen, um sich in stimmungsvollem Rahmen bei ihnen für die vielen Stunden zu bedanken, die sie ehrenamtlich geleistet haben.

In ganz unterschiedlichen Bereichen, wie Bürgermeister Erik Lierenfeld mit Kulturhof-Geschäftsführer „Archie“ Deneke, betonte. Das bürgerschaftliche Engagement in Dormagen werde groß geschrieben, das zeige sich gerade erst bei der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine in Privathaushalten. Es gab ein Buffet, zudem lokale Musik, für die das „Panik Projekt“, die Band Pink Flönz sowie die Starlettes sorgten.