Stadt Dormagen: Bürgerbudget geht in die nächste Runde​

Bürgerbudget geht in die nächste Runde

Dormagen Die Beteiligung für das Bürgerbudget geht in die nächste Runde. Nun können die Bürgerinnen und Bürger über die jeweiligen Ideen abstimmen.

In den vergangenen Wochen hatten die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Vorschläge einzureichen. Jetzt geht es darum, mit dem „Gemeinwohlcheck“ bis zum 29. Juni die Unterstützung der Bürgerschaft für die einzelnen Projekte einzuholen. „Die Resonanz zum Bürgerbudget war insgesamt groß. Es sind acht tolle Projekte eingegangen, über deren Umsetzung die Bürgerinnen und Bürger nun demokratisch entscheiden können“, sagt Christoph Schade, Leiter des Büros für bürgerschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung.

Je nach Höhe der Umsetzungskosten benötigen die Projekte bis zu 500 Unterstützungsstimmen. „Erreicht ein Vorschlag die notwendige Zahl an Unterstützenden, gilt der ‚Gemeinwohlcheck‘ als erfolgreich abgeschlossen. Dann wird sich die Stadtverwaltung mit den Initiatorinnen oder Initiatoren in Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Die notwendige Stimmenanzahl richtet sich dabei nach der veranschlagten Fördersumme“, so Schade. Weitere Informationen zum Bürgerbudget und den Beteiligungsmöglichkeiten der Stadt Dormagen gibt es im Büro für bürgerschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung telefonisch unter 02133 257255 oder 02133 257913 und im Netz unter mitgestalten.dormagen.de.