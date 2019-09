Stadt Dormagen : Bessere Integration durch Fall-Management

Dormagen Pilotprojekt bietet frühere Hilfen für Migranten und ein besser aufeinander abgestimmtes Netzwerk.

Besser aufeinander abgestimmte Angebote sollen die Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und anderen Zuwanderern in die Gesellschaft beschleunigen. Dabei hilft das neue „Case Management“, ein Pilotprojekt des Landes, das aus den Ergebnissen des auch in Dormagen gestarteten Modellprojektes „Einwanderung gestalten“ entstanden ist. Seit dem 1. März wird das neue Handlungskonzept, „bei dem wir in Dormagen mit Vorreiter sind“, umgesetzt, so Bürgermeister Erik Lierenfeld bei der Vorstellung erster Ergebnisse. „Es geht darum, Menschen bei der Integration in allen Lebensbereichen zu unterstützen“, erklärt er: „Unsere Case Manager lotsen die Betroffenen gezielt durch ein gerade für Neuangekommene manchmal unübersichtliches Unterstützungsangebot vieler verschiedener Träger.“ Die Finanzierung aus Landesmitteln läuft bis mindestens November 2020.