Dormagen: Stadt baut ein neues Familienbüro auf

Fröhlich-bunte Silhouetten schmücken den Eingang zum neuen Familienbüro der Stadtverwaltung in den ehemaligen evd-Räumen an der Ecke Castell-/Römerstraße. Foto: A. Tinter.

Dormagen Im Rathaus-Anbau werden städtische Dienste rund um Eltern, Jugendliche und Kinder zusammengezogen.

Die bunten Silhouetten fröhlich spielender Kinder sind bereits ein Blickfang auf den Eingangs-Schiebetüren des Rathaus-Anbaus an der Castell-/Römerstraße. Dort, wo noch bis Ende 2017 die Energieversorgung Dormagen (evd) beheimatet war, soll nun ein Familienbüro mit städtischen Diensten rund um Eltern, Jugendliche und Kinder aufgebaut werden. Eröffnet werden soll es offiziell zwar erst nach den Sommerferien, die einzelnen Bereiche wie das Kinder- und Jugendbüro oder die Jugendberufshilfe arbeiten bereits jetzt von dort. "Wir fühlen uns hier sehr wohl", sagt Martina Hermann-Biert, Leiterin des Fachbereichs "Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales" der Stadt Dormagen, über die räumliche Zusammenlegung der Bereiche.

"Mit dem Familienbüro schaffen wir eine zentrale Anlaufstelle für Familien in Dormagen", erklärt Bürgermeister Erik Lierenfeld die Umgestaltung: "Wir wollen gezielt, möglichst umfassend und aus einer Hand darüber informieren, was Dormagen für Eltern und Kinder zu bieten hat - von Krabbelgruppen und Babytreffs über Kitas bis zur medizinischen Versorgung."

Ort Das Familienbüro ist im Aufbau und ist über den Rathaus-Eingang an der Ecke Castell-/Römerstraße zu erreichen.

Damit erhält das Rathausgebäude einen zweiten wichtigen Anlaufpunkt neben dem Haupteingang, wo das Bürgeramt angesteuert werden kann. So erhalten zwei publikumsintensive Bereiche zwei getrennte Eingänge. Noch fehlen einige Möbel, so soll der Eingangsbereich noch besucherfreundlicher gestaltet werden, wird der Wickelraum vervollständigt, den bald auch Eltern ansteuern können, die keinen Termin im Rathaus haben.

Zudem soll das neue Familienbüro für Beratungsangebote anderer Fachkräfte offen sein, verweist sie auf die Elterngeldstelle, den Schulpsychologischen Dienst, das Kommunale Integrationszentrum oder das Inklusionsbüro des Rhein-Kreises Neuss, die Frauenberatungsstelle "Frauen beraten/donum vitae", Familienhebammen, das Alleinerziehenden-Projekt "Wir2" oder die Sprung(s)chance: "Diese Dienste wollen unsere Räume nutzen", sagt Hermann-Biert. "Das ist eine große Hilfe für viele Familien, die ansonsten bis nach Neuss fahren müssten, um diese Angebote in Anspruch zu nehmen", ergänzt Julia Stöcker, Leiterin des Kinder- und Jugendbüros der Stadt. "Wir vermitteln bei Bedarf natürlich auch an andere Stellen, so dass wir ein Anlaufpunkt für viele soziale Bereiche sind", ergänzt Uwe Sandvoss von der Jugend- und Sozialplanung.