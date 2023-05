Brauchtum in Dormagen Schützen in Nievenheim-Ückerath feiern großes Jubiläum

Zwar sind es noch einige Wochen hin bis zum Schützenfest der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Nievemheim-Ückerath, das traditionsgemäß am zweiten Wochenende im Juli gefeiert wird, aber die Vorbereitungen für das Fest laufen im Hintergrund schon seit vielen Monaten. Die Schützen feiern in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum, denn die Bruderschaft wird 450 Jahre alt. 756 Mitglieder zählt der Verein heute. „Wir freuen uns sehr, wieder ganz unbeschwert feiern zu können“, sagt Brudermeister Bernd Meuter. Als besonderes Highlight in diesem Jahr findet auch das Bezirksschützenfest des Bezirksverbandes Neuss in Nievenheim statt. „Wir erwarten viele Gastschützen und Königspaare aus den umliegenden Dörfern und Städten“, so Meuter. Sonntags rechnet die Bruderschaft mit 1500 Schützen und Musikern.