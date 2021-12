St. Odilia in Gohr : Gottesdienstwerkstatt kreiert „etwas andere“ Messe

Diese Statue steht in der St. Odilia Kirche in Gohr. Foto: Jazyk, Hans (jaz)

Dormagen Neben den vielen klassischen Gottesdiensten gibt es in Dormagen in den Tagen rund um das Weihnachtsfest auch einen etwas andere Messe.

Vor einigen Monaten wurden im Stadtgebiet eine sogenannte „Gottesdienstwerkstatt“ ins Leben gerufen. Im Rahmen dieser Initiative können interessierte Laien aus allen Gemeinden einen eigenen Gottesdienst vorbereiten und kreieren und am jeweils letzten Donnerstag des Monats in einer der sechs Gemeinden durchführen.

In diesem Rahmen findet am Donnerstag, 30. Dezember, in der katholischen Kirche St. Odilia in Gohr, um 19 Uhr eine Wortgottesfeier statt. Im Zentrum einer solcher Wortgottesfeier steht das gemeinsam Gebet. „Die Anregung zu solch einer Werkstatt wurde vom Fahrgemeinderat angeregt und stieß gleich auf Begeisterung“, so Mitglied Hildegard Ziemons.