St. Michael Dormagen-Süd : Kampf um Kindertreff in Hackenbroich

Den Kinder- und Jugendtreff St. Katharina Hackenbroich besuchen täglich viele Mädchen und Jungen. Leiterin Birgit Höffges und Pfarrer Peter Stelten von St. Michael setzen sich dafür ein, dass weiterhin vier Sozialarbeiter dort tätig sind. Foto: Carina Wernig

Hackenbroich Die gut funktionierende soziale Stadtteilarbeit im Kinder- und Jugendtreff St. Katharina ist in Gefahr, wenn wie vorgesehen 2020 die vierte Sozialarbeiter-Stelle in eine Streetworker-Stelle für Horrem umgewidmet wird.

Fröhlich toben die Mädchen und Jungen auf dem großen Außengelände des Kinder- und Jugendtreffs (KJT) St. Katharina an der Hackhauser Straße umher. Dort können sie Hütten bauen, Sport treiben, Gemeinsamkeit erleben – und sie werden gestärkt und gefördert. Das alles sieht Birgit Höffges, Leiterin des KJT der katholischen Kirche in Gefahr: „Wenn wir statt vier nur noch drei Sozialarbeiter sind, muss ich ein Viertel des Angebotes streichen, was große Auswirkungen auf die gut funktionierende soziale Stadtteilarbeit hätte.“ Dann wäre es im Krankheits- oder Urlaubsfall fast unmöglich, zu zweit weiter besondere Aktionen auf dem Außengelände oder in einer der vielen Räume aufrechtzuerhalten. Dann müsste die Zeit, die rund 45 Kinder und Jugendliche täglich ab 13.30 Uhr in der KJT St. Katharina verbringen, eingeschränkt werden. Und Projekte und Workshops, die der Persönlichkeitsentwicklung dienen, fielen weg.

Grund für das drohende Zurückfahren des Angebots ist eine beschlossene Umverteilung: Es soll für das sozial benachteiligte Horrem, mit Schwerpunkt Bahnhof, ab Sommer einen Streetworker geben, der „aufsuchende Sozialarbeit“ leistet und dabei auch auf Personengruppen zugeht, die sich rund um den Bahnhof aufhalten. Die mit 30.000 Euro Zuschuss für 2019 und 60.000 Euro für 2020 im städtischen Etat vorgesehene Stelle soll beim Diakonischen Werk angesiedelt sein, das in Horrem bereits das Kinder- und Jugendzentrum „Die Rübe“ betreibt. Dieses Geld soll nach Hinweisen der Sozialpolitiker von CDU und SPD möglichst „angebotserhaltend“ in Hackenbroich eingespart werden, z.B. durch Nicht-Neubesetzen von Mitarbeitern, die in Rente gehen.

Info Finanzen und Personal bis Ende 2019 gesichert Hackenbroich Die katholische Kirche betreibt den Kinder- und Jugendtreff St. Katharina und die evangelische das Evangelische Jugendzentrum. Vertrag Der dreijährige Vertrag der Stadt mit allen Jugendeinrichtungen läuft Ende 2019 aus.