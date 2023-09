Kirche in Dormagen Heribert Lennartz als neuer Pfarrer in St. Michael eingeführt

Die Mitglieder der Kirchengemeinde St. Michael haben ein Jahr darauf gewartet: Seit dem 1. September gibt es wieder einen leitenden Pfarrer für die Stadtmitte sowie Horrem, Hackenbroich und Zons. Am Sonntagnachmittag wurde Heribert Lennartz in einem Festgottesdienst feierlich in sein neues Amt eingeführt. Rund 400 Gäste und 90 Chorsängerinnen und -sänger waren gekommen, um die Messe mit ihm zu zelebrieren und anschließend bei strahlendem Sonnenschein auf dem Kirchenvorplatz zu feiern. „Ich bin überwältigt, wie herzlich und offen ich hier heute empfangen worden bin und freue mich, dass die Gemeinde und meine Mitbrüder so zahlreich erschienen sind“, sagte Heribert Lennartz nach der Einführung. „Ich wünsche mir für die Zukunft sehr, dass ich den Zusammenhalt der Gemeinde weiter stärken kann, die Jugend wieder mit ins Boot bekomme und die ältere Generation so aktiv bei uns bleibt“, so der Pfarrer. „Es ist wichtig, dass wir der Jugend und der Gemeinde, gerade in der jetzigen Zeit, wo so vieles wackelt und unklar ist, Halt geben. Struktur, Werte und Sicherheit vermitteln“.