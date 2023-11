St. Martin in Dormagen So schön leuchten die Laternen im Martinszug

In Dormagen Mitte waren am Donnerstag und Freitag auch Kinder mit dem Sankt Martin unterwegs in der Stadt. Alle Kinder hatten sich sichtlich viel Mühe beim Basteln der kleinen und großen Kunstwerke gegeben, die schön in der Dunkelheit leuchteten. Beim Martinsfeuer wurde wie in jedem Jahr die Geschichte des Bischofs erzählt und Martin teilte seinen Mantel mit dem armen Bettler. So alt wie die Geschichte ist, so aktuell ist sie auch heute noch und erinnert daran, wie wichtig es ist, Menschen in Not zu helfen. Auch in den Ortsteilen zeigen Kinder ihre Laternen. Wir haben uns einige Exemplare genau zeigen lassen.