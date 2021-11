10. November Die Kinder der Kindertagesstätte „St. Agatha“ laufen am 10. November um 17 Uhr mit ihren Laternen durch den Ort. Der Zugweg ist für die Kleinen ein wenig kürzer: Vom Kronenpützchen geht es über die Weidenstraße, den Iltisweg und den Fasanenweg wieder zum Kronenpützchen zurück. Ein Martinsfeuer gibt es im Anschluss an beide Zügen auf dem Schulhof, bzw. an der Kita.

Am 10. November feiern die Kinder der Caritas-Kita im Haus der Familie den heiligen Martin mit einem Umzug. Start ist um 16.45 Uhr an der Kirche St. Michael, von dort aus geht es über die Kölner Straße und die Florastraße zu Unter den Hecken. In der Kita gibt es ein Martinsfeuer.