Sankt Martin in Dormagen So ziehen die Martinszüge 2023 in Dormagen

Rund um den Martinstag am 11. November ziehen Kindergruppen mit bunten selbstgebastelten Laternen durch Dormagen und singen „Ich geh’ mit meiner Laterne“. In diesem Jahr sind es Kinder aus insgesamt 34 Grundschulen und Kitas, die mitmachen. Start ist bereits am 2. November in Rheinfeld, den letzten Zug bestreiten genau zwei Wochen später die Kinder der Von-Saarwerden-Grundschule in Zons. In der Infostrecke auf dieser Seite finden sie alle Termine mit den jeweiligen Zugstrecken. Viel Spaß beim Mitmachen und Zuschauen!