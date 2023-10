Termine - Sankt Martin Die Martinszüge 2023 in Dormagen

13. November 17 Uhr, Nievenheim, Kita Salvatorstraße: Salvatorstraße - Conrad-Schlaun-Straße - Gelände des Caritas Hauses - Schwiertzhof - Salvatorstraße (Kita)

17.15 Uhr, Nievenheim, evangelische Kita „An der Dinkbank“: Am Schleyerbusch - An der Dinkbank - Auf dem Kappus - An der Leykuhle - Am Damschenpfad - An der Dinkbank - Am Schleyerbusch

17.15 Uhr, Nievenheim, evangelische Kita Neusser Straße: Poststraße - Kiesenbergstraße - Johann-Hendel-Straße - Poststraße - Schulhof Friedensschule