9. November Die Kath. Kindertagesstätte St. Agatha beginnt ihr Martinsfest um 17 Uhr in Straberg. Danach gehen die Kinder folgende Strecke: Kronenpützchen, Weidenstraße, Iltisweg, Fasanenweg, Kronenpützchen und zurück zur Kita.

9. November Ebenfalls am 9. November feiert die Regenbogenschule in Rheinfeld. Beginn ist hier um 17.15 Uhr. Wer den Laternenkindern zusehen möchte, kann dies auf folgender Strecke tun: Regenbogenschule, In der Au, Walhovener Straße, Grienskamp, Piwipper Straße, Auf dem Sandberg, Andreasstraße, Theodor-Bremer-Straße, Piwipper Straße, Rheinfelder Straße, Steinberger Straße, Memeler Straße, Orchideen-weg, Distelweg, Löwenzahnweg, In der Au und Regenbogenschule.

9. November Die Kath. Kindertagesstätte St. Katharina beginnt ihren Martinszug um 17.30 Uhr in Hackenbroich. Der Weg geht wiefolgt: Am Burggraben, Burgstraße, Katharinenstraße und Am Burggraben.

9. November 17.30 Uhr startet die Evangelische Tageseinrichtung „Die Schatzkiste" in Stürzelberg ihr Martinsfest. Die Kinder sind auf diesem Weg unterwegs: In der Kuhtrifft, Delrather Straße und an der evangelischen Kirche in den Fußgängerweg.

9. November Zeitgleich beginnt auch das Fest der Schüler der Theodor-Angerhausen-Schule in Dormagen-Mitte. Anschließend findet der Martinzug hier statt: Schule, Langemarkstraße, Nettergasse, Goethestraße, Vom-Stein-Straße, Langemarkstraße und Schule.