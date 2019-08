St.-Augustinus-Gruppe in Dormagen : Bau für neues Gesundheitszentrum liegt im Zeitplan

Die St.-Augustinus-Gruppe baut ein Gesundheitszentrum neben dem Augustinushaus an der Krefelder Straße. Foto: Carina Wernig

Dormagen Das neue Gesundheitszentrum am Augustinushaus (GZA) an der Krefelder Straße nimmt sichtlich Formen an, der Rohbau wächst immer mehr. Beim Spatenstich am 15. Februar war der Träger, die St.-Augustinus-Gruppe mit Sitz in Neuss, von einem Jahr Bauzeit ausgegangen – und dabei ist es geblieben: „Im Bauverlauf gibt es bis dato keine Verzögerungen, wir sind komplett im Zeit- und Kostenplan und mit der Baustelle sehr zufrieden“, bestätigte Christa Bruns, Geschäftsführerin der St.-Augustinus-Seniorenhilfe auf Nachfrage unserer Redaktion.

Der Neubau soll bis Anfang 2020 eröffnet werden. „Dann stehen für diejenigen, die mit dem Auto anreisen, 50 Parkplätze zur Verfügung“, wie Christian Herrmanny, Leiter der Kommunikation der St.-Augustinus-Gruppe, ausführte.

Insgesamt investiert der Träger rund sechs Millionen Euro auf dem 3790 Quadratmeter großen Grundstück. Im neuen Gesundheitszentrum soll es zahlreiche Angebote geben: Servicewohnen, mehreren Arztpraxen, eine Tagesklinik mit psychiatrischer Ambulanz und eine Apotheke mit „Drive In“-Schalter.

Beim Spatenstich sagte Schwester Praxedis, Generaloberin der Neusser Augustinerinnen, die das Grundstück zur Verfügung gestellt hatten: „Das wird eine wunderbare Bereicherung für alle.“ Die Ordensschwester Celina, die lange Jahre im Augustinushaus gewirkt hat, und Thomas Schindler, Leiter des Augustinushauses, hatten das Projekt seit Jahren vorbereitet. Der Ideengeber, Allgemeinmediziner Peter Tosetti, sagt: „Sechs Jahre planen wir das schon, jetzt bin ich sehr froh.“ Er wird mit seinem Kollegen Bertram Niestroj und zwei Allgemeinmedizinerinnen ins neue Haus ziehen. „Dazu kommt noch eine gastroenterologische Praxis, wahrscheinlich noch ein Kardiologe und zwei Kinderärztinnen“, so Peter Tosetti, dessen Vater Chefarzt im Augustinushaus war.